En direct

19:04 - Quel résultat aux législatives de Garches pour la coalition de gauche ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Garches comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,95% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,42% et 0,86% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 20,23% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Garches ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Garches dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 45,84% des voix à Garches, lors de la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen enregistrait 9,56% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,95% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Garches reste l'abstention À Garches, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple capables d'impacter le taux de participation à Garches (92380). Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,87% dans la commune, contre un taux de participation de 79,87% au premier tour, c'est-à-dire 10 342 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Garches ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 51,75% des inscrits sur les listes électorales de Garches avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 43,16% pour le tour deux. Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.