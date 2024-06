Résultat des législatives à Saint-Cloud : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 13,96% de la Nupes à Saint-Cloud ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,73% à Saint-Cloud. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,92% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,73% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 23% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Cloud, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 13,96% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Saint-Cloud Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Les enquêtes d'opinion prédisent des candidats du RN à environ un tiers des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que son résultat des législatives 2022. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le pousser à 20% à Saint-Cloud, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus expéditives.

15:31 - L'exception Saint-Cloud lors des élections européennes 2024 Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a pris la petite porte en effet aux élections européennes 2024 à Saint-Cloud. Le protégé de Marine Le Pen a achevé la campagne loin derrière, avec 12,56%, contre Valérie Hayer avec 25,81% et François-Xavier Bellamy avec 19,62%.

14:32 - Saint-Cloud avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 44,65% au premier tour, devant Éric Zemmour avec 12,94%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 12,51% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 79,53% contre 20,47% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Cloud, couverte par la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 43,63%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 5,18%. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Pierre Cazeneuve (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Cloud La structure démographique et socio-économique de Saint-Cloud façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans la commune, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,06% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux élevé de cadres, représentant 55,39%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,91% et d'une population étrangère de 9,53% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 8,47% à Saint-Cloud, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Législatives passées à Saint-Cloud : état des lieux L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives à Saint-Cloud (92210). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,46% au premier tour. Au second tour, 46,00% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 19 486 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,57% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,81% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français, combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont notamment en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Cloud.