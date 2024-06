Résultat des législatives à Rueil-Malmaison : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Rueil-Malmaison, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? Une autre question qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 16,46% à Rueil-Malmaison. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 10,88% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,23% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 33% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,05% des suffrages dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national à Rueil-Malmaison, un favori aux législatives ? Difficile d'établir des parallèles dans tous ces chiffres. Mais des tendances émergent… Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 10% à Rueil-Malmaison lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - L'exception Rueil-Malmaison lors des élections du 9 juin Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. À Rueil-Malmaison, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Valérie Hayer en effet, avec 23,83% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,46% et Jordan Bardella avec 14,13%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Rueil-Malmaison au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est probablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 41,51% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,63% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Rueil-Malmaison. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 9,39% des suffrages. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 19,93% contre 80,07%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Rueil-Malmaison en 2022, lors des élections des députés, avec 6,76% au premier tour, contre 40,02% pour Pierre Cazeneuve (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Rueil-Malmaison votant pour la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine. Sur la commune de Rueil-Malmaison, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Pierre Cazeneuve dans la localité.

11:02 - Démographie et politique à Rueil-Malmaison, un lien étroit Comment les électeurs de Rueil-Malmaison peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 5360 hab par km² et un taux de chômage de 9,35%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 43,47%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,69% et d'une population étrangère de 9,61% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,84% à Rueil-Malmaison, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Elections législatives précédentes à Rueil-Malmaison : retour sur la participation électorale L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des élections européennes de début juin, le taux de participation représentait 58,74% au niveau de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). La participation était de 55,78% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,13% au premier tour. Au deuxième tour, 51,29% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Rueil-Malmaison cette année ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.