Résultat de la législative à Garons : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Garons sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Le bureau de vote ouvert un peu plus tard à Garons Les résultats des législatives 2022 à Garons seront probablement divulgués pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 19 heures, au moment de la fin du vote, et on saura assez rapidement qui des 12 candidats se qualifie au deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Garons

Les élections législatives 2022 auront lieu à Garons comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste Françoise Dumas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yoann Gillet Rassemblement National Sarah Ausseil Divers droite Erick Cavaglia Reconquête ! Evrard Zaouche Divers Véronique Gardeur-Bancel Les Républicains Isabelle Leclerc Divers extrême gauche Yannick Cogo Ecologistes Naïma Ouateli Divers Charles Menard Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Moula Divers Sylvie Danjou Ecologistes

Législatives 2022 à Garons : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Garons ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des suffrages au premier tour à Garons, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et celui qui était candidat à un nouveau mandat avaient obtenu 22% et 20% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Garons avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55% des votes, laissant ainsi 45% des votes à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.