Résultat de la législative à Gerzat : en direct

17:19 - À Gerzat, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Gerzat, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 26,83% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 25,43%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,95% et Éric Zemmour à 6,01%. Les indications nationales des dernières semaines viendront certainement infléchir ce tableau lors des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.