Résultat des législatives 2024 à Saint-Beauzire (63360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Beauzire, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Beauzire, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 67,55% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Saint-Beauzire ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection du Parlement 2024. La progression du RN est déjà forte à Saint-Beauzire entre le score de la formation en 2022 (19,25%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (34,69%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges comparé à 2022 (89 sièges). Assez pour annoncer une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - André Chassaigne (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Saint-Beauzire Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence un enjeu pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Saint-Beauzire ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 19,25% dans la commune, alors que les candidats Nupes réuniront 37,61% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes avec 67,55% contre 32,45% pour les perdants. André Chassaigne remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Saint-Beauzire A en croire les enquêtes des sondeurs établies juste avant le second tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Beauzire ont préféré Brigitte Carletto (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 34,69% des votes. André Chassaigne (Nouveau Front populaire) et Véronique Bastet (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant respectivement 31% et 24,25% des électeurs à l'échelle de la ville. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, puisque c'est André Chassaigne qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%. Un résultat qui changera le visage du second round dans la commune.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Saint-Beauzire ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est également indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Saint-Beauzire, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 21,94%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 680 personnes en âge de voter à Saint-Beauzire, 36,31% étaient effectivement restées chez elles. L'abstention était de 38,33% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Beauzire Le taux d'abstention est l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 21,94%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,04% au premier tour. Au deuxième tour, 47,17% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Beauzire ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 15,48% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 17,66% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Beauzire ?

17:29 - Élections à Saint-Beauzire : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Beauzire, le scrutin est en cours. Dotée de 986 logements pour 2 209 habitants, la densité de la commune est de 130 habitants par km². L'existence de 155 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (88,84%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 38,01% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,17%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2475,94 € par mois. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Beauzire contribue à construire l'avenir français.