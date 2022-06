En direct

19:38 - Que vont trancher les supporters de gauche à Gièvres ? Dans l'unique bureau de vote de Gièvres, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 13,68% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,9% et 1,61% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total probable de 17,19% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Gièvres ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement un écho à Gièvres au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité a chuté très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Gièvres, Marine Le Pen finissait en première position de la dernière présidentielle avec 36,47% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 23,27%. On trouvait plus loin, avec 13,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,79%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Gièvres À Gièvres, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères décisifs des élections législatives. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à bénéficier au camp de l'abstention à Gièvres (41130). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 71,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,49% au premier tour, ce qui représentait 1 075 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Gièvres, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément clé Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 416 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 55,36% au premier tour des votants de Gièvres. L'abstention était de 50,18% au second round.