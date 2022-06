Résultat de la législative à Gignac-la-Nerthe : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gignac-la-Nerthe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Gignac-la-Nerthe ? Al'issue de la dernière élection, à Gignac-la-Nerthe, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote avec 40,19% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,62%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,06% et Éric Zemmour à 10,56%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Gignac-la-Nerthe À Gignac-la-Nerthe, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs essentiels des législatives. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle sont notamment capables de détourner les électeurs de Gignac-la-Nerthe (13180) des bureaux de vote. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,66% dans la ville, contre une abstention de 26,74% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à Gignac-la-Nerthe en 2017 ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette agglomération lors des dernières élections ? En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention avait représenté 67,7% au premier tour dans la commune à Gignac-la-Nerthe, contre une abstention de 59,79% au dernier round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les données clés des élections à Gignac-la-Nerthe Bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre ce jour d'élections législatives à Gignac-la-Nerthe, jusqu'à la révélation des résultats. Se trouvent en lice 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Gignac-la-Nerthe

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gignac-la-Nerthe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Audrey Castanet Ecologistes Faouzi Djedou Divers gauche Hervé Delespaul Droite souverainiste Jacques Clostermann Reconquête ! François Roche Divers extrême gauche Franck Allisio Rassemblement National Isabelle Chauvin Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphane Ribeiro Ecologistes Eric Diard Les Républicains

Législatives 2022 à Gignac-la-Nerthe : les enjeux

Les habitants de Gignac-la-Nerthe (13) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 40% des voix au premier tour à Gignac-la-Nerthe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18% et 16% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Gignac-la-Nerthe avec 65% des votes, cédant par conséquent 35% des voix à Emmanuel Macron.