Résultat de la législative à Givenchy-en-Gohelle : 2e tour en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Givenchy-en-Gohelle, les voix qui s'étaient portées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour des législatives seront peut être cruciales ce dimanche pour le deuxième round du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 21,17% des suffrages dimanche dernier. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,57%, 3,11%, 2,97% et 3,48% en avril. La Nupes partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 25,13% à Givenchy-en-Gohelle pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Givenchy-en-Gohelle ?

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale dissimulent parfois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Givenchy-en-Gohelle. La candidature Rassemblement National a rassemblé 30,29% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent 25,08% et 21,17% des votes.