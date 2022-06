Résultat des législatives à Goderville - Election 2022 (76110) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative 2022 à Goderville. Les 2074 habitants de Goderville votant dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime se sont tournés vers la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Les citoyens des 123 autres communes de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime voteront-ils comme ceux de Goderville ? Le taux d'abstention parmi les habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 54% (soit 956 votants). Dans la ville, Marie-Agnès Poussier-Winsback a amassé 34% des voix. Elle devance Nicolas Goury (Rassemblement National) et Stéphanie Fouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 26% et 17% des voix.

A la dernière élection présidentielle, à Goderville, Marine Le Pen figurait en tête avec 34,29% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,84%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 14,48% et Éric Zemmour à 3,96%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être chambouler la donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,48% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Goderville le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,14% et 1,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,18% à gauche de l'échiquier (et donc 17,66% en comptant les voix de Mélenchon).

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34,3% des voix au premier tour à Goderville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30,8% et 14,5% des suffrages. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour avec 50,4% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49,6% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Goderville seront amenés à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?