Résultat des législatives à Gonnehem : l'élection 2024 en direct

12:06 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Gonnehem

Le taux de participation constituera indéniablement un facteur important du scrutin législatif à Gonnehem (62920). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,82% au premier tour. Au second tour, 49,41% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gonnehem ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 946 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,73% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,79% au premier tour.