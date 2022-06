En direct

19:54 - Quel score pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Gonnehem ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Gonnehem comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 9,86% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,76% et 1,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 15,3% à Gonnehem pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Gonnehem, des sondages aussi valables ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Gonnehem ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Gonnehem cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,77% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 28,3%, puis Jean-Luc Mélenchon à 9,86% et Éric Zemmour à 5,7%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à Gonnehem À Gonnehem, l'une des clés de ces élections législatives sera incontestablement l'ampleur de la participation. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des foyers français sont de nature à éloigner les citoyens de Gonnehem (62920) des urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,27% au niveau de la ville, contre une participation de 78,21% au premier tour, soit 1 522 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Gonnehem ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 2 560 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 1 970 personnes aptes à voter à Gonnehem avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,58%). La participation était de 45,48% au second round.