Résultat des législatives à Grabels - Election 2022 (34790) [PUBLIE]

12/06/22 22:53

Le résultat de la législative à Grabels est maintenant connu. À Grabels, les 5765 citoyens votant dans la 8ème circonscription de l'Hérault ont jeté leur dévolu sur le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Grabels. Les habitants de 14 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 8ème circonscription de l'Hérault s'établit à 49%. Sylvain Carriere a enregistré 35% des votes au niveau de la ville. En 2e position, Jean-François Audrin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 27% des suffrages. A la 3e place, Cédric Delapierre (Rassemblement National) décroche 15% des voix.

Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Pendant les élections législatives de 2017, 57,22% des électeurs de Grabels avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,2% pour le second round.

À Grabels, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera le taux d'abstention. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des familles, combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie seraient capables de détourner l'attention des électeurs de Grabels de leur devoir civique. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,47% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,34% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

Avec un score de 29,4% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Grabels. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,2% et 1,97% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 8,17% à gauche de l'échiquier, en plus du vote Mélenchon.

Les habitants de Grabels ( Hérault ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 29,4% des votes au premier tour à Grabels, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 25,5% et 18,6% des votes. Le résultat national avait toutefois imposé aux citoyens de Grabels de jeter leur dévolu sur un autre champion pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 64,6% des suffrages face à Marine Le Pen (35,4%). Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux législatives ?