Résultat des législatives 2024 à Frontignan : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Frontignan : enjeux locaux et perspectives électorales

Comment la population de Frontignan peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,05% et une densité de population de 717 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (66,57%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 8 440 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,66%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,44%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,2%, comme à Frontignan, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.