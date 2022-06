Résultat de la législative à Grasse : 2e tour en direct

19/06/22 11:06

Bonjour et bienvenue dans ce direct sur la deuxième étape des législatives 2022 à Grasse. 2 circonscriptions divisent la commune et rassemblent les rescapés pour ce 2e tour d'élection, ce dimanche 19 juin 2022. Les lieux de vote fermeront leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour permettre au à la plus grande part d'électeurs de participer.

Lors du 1er tour des élections législatives 2022, les 16806 électeurs de Grasse inscrits dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Grasse. Les habitants de 71 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes. Loïc Dombreval a ainsi engrangé 23% des suffrages dans la ville. Sonia Naffati (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 23% des suffrages. De son côté, Lionel Tivoli (Rassemblement National) ramasse 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 61% des citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription (10 175 non-votants).

C'est la candidature Les Républicains qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 17012 habitants de Grasse inscrits dans la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes. Michèle Tabarot a amassé 24% des voix. En 2e position, Franck Galbert (Rassemblement National) décroche 22% des voix. A la 3e place, Chantal Chasseriaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 18% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Grasse. Les habitants de 6 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention s'élève à 57% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes (soit 7 357 votants).

Quel candidat placeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les électeurs domiciliés à Grasse à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26.5% des voix au premier tour à Grasse. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.1% et 20.4% des suffrages. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en empochant 51.0% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49.0% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?