L'étude des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Comme noté dans la précédente publication, la participation au premier round des élections législatives à Peymeinade a atteint 67,89%, plus forte de 12 points que celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 6 974 personnes aptes à participer à une élection à Peymeinade avaient en effet pris part au scrutin (soit 55,79%), contre un taux de participation de 52,21% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h.

À Peymeinade, l'une des clés de ces législatives 2024 est indiscutablement l'ampleur de la participation. 32,11% des électeurs de Peymeinade ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55% au premier tour. Au deuxième tour, 54,64% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 778 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,48% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,88% au second tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est par exemple susceptible de ramener les citoyens de Peymeinade dans les bureaux de vote.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Peymeinade

A mi-chemin des législatives, Peymeinade fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 256 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 979 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,98%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Peymeinade abrite une communauté diversifiée, avec ses 340 résidents étrangers, soit 4,14% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 50,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 348,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Peymeinade contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.