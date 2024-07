Résultat des législatives 2024 à Mouans-Sartoux : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Mouans-Sartoux ? La participation au premier tour des législatives 2024 à Mouans-Sartoux s'élevait à 70,39%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,73% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 76,05% au second tour, ce qui représentait 6 567 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,94% au premier tour. Au second tour, 42,99% des électeurs se sont déplacés. L'inflation dans le pays pourrait entre autres ramener les citoyens de Mouans-Sartoux dans les isoloirs.

17:29 - Démographie et politique à Mouans-Sartoux, un lien étroit

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Mouans-Sartoux déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,23%. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,39%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,26%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,12%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mouans-Sartoux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,83% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.