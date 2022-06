Résultat de la législative à Gruchet-le-Valasse : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Pour le second tour des législatives à Gruchet-le-Valasse, les 2 bureaux de vote (de Ecole Primaire Helene Boucher à Salle Saint Vincent de Paul) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Au fil des consultations politiques antérieures, les 3200 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 44,49% des personnes aptes à participer à une élection à Gruchet-le-Valasse avaient participé à l'élection au round deux, ce qui représentait 953 votants sur les 2220 personnes inscrites sur les listes électorales.

Grâce à 33,53% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Gruchet-le-Valasse au soir du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 27,6% des voix. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 19,34% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Gruchet-le-Valasse. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 2222 électeurs de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime et habitant à Gruchet-le-Valasse. Nicolas Goury a amassé 34% des votes au niveau de la commune. Il ressort devant Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Stéphanie Fouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 28% et 19% des votes. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime peut toujours évoluer si les électeurs des 123 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Gruchet-le-Valasse. Le niveau de la participation représente 47% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative.

Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 35,9% des votes au premier tour à Gruchet-le-Valasse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 24,9% et 18,3% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Gruchet-le-Valasse avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 55,7% des suffrages, laissant ainsi 44,3% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel candidat les habitants de Gruchet-le-Valasse installeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?