Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 18,29% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Gruchet-le-Valasse en avril. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,99% et 1,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 21,73% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Gruchet-le-Valasse ?

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Gruchet-le-Valasse dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Gruchet-le-Valasse, Marine Le Pen terminait en tête de la dernière élection avec 35,85% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,92%. Suivaient, avec 18,29%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,83%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.