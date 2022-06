Résultat de la législative à Gueux : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote de Gueux, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront sans doute décisives ce dimanche pour le 2ème volet du scrutin. Le candidat de gauche avait cumulé 12,36% des suffrages lors de cette première manche. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 9,58%, 3,7%, 1,76% et 1,09% le 10 avril. Soit un point de départ théorique de 16,13% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Gueux.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Gueux ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques des territoires. Grâce à 31,93% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Gueux pour le premier tour des législatives le 12 juin dernier. En deuxième position, la candidature Divers centre reçoit 18,75% des suffrages. Quant à elle, la candidature Les Républicains obtient 13,99% des votes.