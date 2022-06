Résultat de la législative à Guillestre : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Guillestre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - A quelle heure se terminent les législatives à Guillestre ? Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Guillestre et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Guillestre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Guillestre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes

Tête de liste Liste Joel Giraud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Bessonnier Droite souverainiste Rémi Roux Divers gauche Margot Pelissier Reconquête ! Carole Chauvet Les Républicains Yann Passereau Ecologistes Boris Guignard Divers extrême gauche Louis Albrand Rassemblement National Capucine Mounal Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Guillestre : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Guillestre (05) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 27% des votes au premier tour à Guillestre, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 23% et 22% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en réunissant 56% des votes face à Marine Le Pen (44%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la gauche rassemblée aux législatives ?