Résultat de la législative à Guyancourt : en direct

12/06/22 17:07

Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 49,38% au premier tour au sein de Guyancourt, contre une participation de 40,38% au round deux.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera l'abstention à Guyancourt. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 69,79% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 75,92% au premier tour, c'est-à-dire 13 901 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Guyancourt (78280) du vote.

Au précédent scrutin, à Guyancourt, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 35,04% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,6%, puis Marine Le Pen à 11,72% et Yannick Jadot avec 6,1%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être la situation lors des législatives à Guyancourt, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Guyancourt, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et la finaliste de la dernière présidentielle avaient obtenu 30% et 12% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été battu, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 75% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25% des voix. Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Les électeurs de Guyancourt (Yvelines) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ?