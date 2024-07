Résultat des législatives 2024 à Voisins-le-Bretonneux : les premiers chiffres du 2e tour

À Voisins-le-Bretonneux, l'une des clés des législatives 2024 est indéniablement l'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 20,68%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 8 692 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 14,65% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 18,22% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 37,11% au premier tour et 40,84% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Voisins-le-Bretonneux ? La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Voisins-le-Bretonneux.

17:29 - Voisins-le-Bretonneux : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Voisins-le-Bretonneux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 50,6% de cadres supérieurs pour 10 721 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 996 entreprises, Voisins-le-Bretonneux se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les 552 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 209,01 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Voisins-le-Bretonneux, les enjeux locaux se joignent aux défis français.