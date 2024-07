Résultat des législatives 2024 à Versailles : les premiers chiffres du 2e tour

Les candidats Ensemble ! Ont collecté, si on se penche seulement sur le vote de Versailles, 32,3% des votes, pour les 2 circonscriptions que recouvre l'agglomération, dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. Les représentants Rassemblement National et Les Républicains les suivaient en décrochant, dans l'ordre, 22,9% et 21,44% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Charles Rodwell (ENS) dans la 1re circonscription avec 33,54% et Gaetan Brault (RN) dans la 2e circonscription avec 29,46%. Dans les 2 circonscriptions des Yvelines, les premiers étaient cette fois Charles Rodwell dans la 1re avec 33,55% et Jean-Noël Barrot dans la 2e avec 35,01%.

17:29 - Versailles et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Versailles mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 7,96% et une densité de population de 3276 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres, représentant 46,31%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,02% et d'une population étrangère de 8,12% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 9,62% à Versailles, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.