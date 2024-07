Résultat des législatives 2024 à Montigny-le-Bretonneux : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:30 - L'abstention scrutée dans le détail à Montigny-le-Bretonneux Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est également nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques passées. Comme noté dans le post précédent, la participation au 1er tour des législatives à Montigny-le-Bretonneux a été de 72,65%, plus forte de 14 points que celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 58,52% des électeurs de Montigny-le-Bretonneux (78) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 55,91% pour les européennes de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives à Montigny-le-Bretonneux ? Le taux de participation constitue indéniablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 27,35% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,79% au premier tour et 44,93% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Montigny-le-Bretonneux ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,9% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,31% au second tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montigny-le-Bretonneux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Montigny-le-Bretonneux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 43,71% de cadres supérieurs pour 31 777 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 2 860 entreprises, Montigny-le-Bretonneux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,71% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,19% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 2 204 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, 46,61% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 276,05 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Montigny-le-Bretonneux écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.