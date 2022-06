Résultat de la législative à Habsheim : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Habsheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Les citoyens de Habsheim ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne La ville de Habsheim n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 13 candidats sont en lice pour cette élection législative à Habsheim soit un peu plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Habsheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Habsheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Olivier Becht Ensemble ! (Majorité présidentielle) David Dolui Divers gauche Lionel Oche Droite souverainiste Alexandre Barazi Ecologistes Florian Colom Les Républicains Emmanuel Taffarelli Reconquête ! Marie Odile Steimer Ecologistes André Chamy Divers Pierre Pinto Rassemblement National Salah Keltoumi Divers extrême gauche Amalia Nimeskern Ecologistes Nadia El Hajjaji Nouvelle union populaire écologique et sociale Régis Baschung Régionaliste

Législatives 2022 à Habsheim : les enjeux

Les habitants de Habsheim (Haut-Rhin) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 30,49% des voix au premier tour à Habsheim. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,22% et 12,55% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Habsheim avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 50,93% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 49,07% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ?