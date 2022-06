Résultat de la législative à Harnes : en direct

En direct

17:14 - Les enquêtes des sondeurs, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Harnes ? Avec 47,44% des votes exprimés, à Harnes, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,98%, surclassant Emmanuel Macron à 17,65% et Fabien Roussel à 4,25%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement modifier la situation à Harnes dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Harnes ? La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Harnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, 71,98% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,68% au premier tour, ce qui représentait 6 119 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Harnes (62440).

11:30 - À Harnes, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives seront un élément clé Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 60,45% des inscrits sur les listes électorales d'Harnes avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 55,65% pour le second tour.