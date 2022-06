Résultat de la législative à Hesdin : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Hesdin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Hesdin. En direct 18:38 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a une semaine à Hesdin ? La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel théorique de 19,94% à Hesdin avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs d'Hesdin ont pourtant accordé 15,24% de leurs votes à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, pour le premier round de l'élection législative 2022. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National en tête à Hesdin La candidature Rassemblement National a raflé 27,56% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 23,55% des votes. A la 3e position, la candidature Les Républicains ramasse 15,37% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Hesdin reste l'abstention Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Le week-end dernier, 51,61% des inscrits sur les listes électorales d'Hesdin avaient refusé de se rendre aux urnes. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 31,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 32,17% au premier tour. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Hesdin se dévoilera ce 19 juin ! Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier s'opposent dans l'unique circonscription d'Hesdin ce dimanche, pour le second round des législatives 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Et les 1542 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de cette deuxième manche.

Résultats des législatives 2022 à Hesdin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Hesdin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Françoise Vanpeene Rassemblement National Philippe Fait Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Hesdin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Hesdin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hesdin Philippe Fait (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,71% 23,55% Françoise Vanpeene (Ballotage) Rassemblement National 23,42% 27,56% Mary Bonvoisin Les Républicains 19,81% 15,37% Blandine Drain Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,33% 15,24% David Sergent Reconquête ! 3,36% 3,74% Evelyne Ameye Ecologistes 2,04% 2,91% Dominique Hericourt Divers extrême gauche 1,91% 3,32% Mervyn Hoff Divers extrême droite 1,08% 5,96% Jean-Michel Andreau Droite souverainiste 1,07% 1,52% Karen Delattre Divers extrême gauche 0,26% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Hesdin Taux de participation 50,68% 48,39% Taux d'abstention 49,32% 51,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 2,00% Nombre de votants 45 601 749

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Hesdin. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes auprès des 1548 habitants d'Hesdin inscrits dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais. Françoise Vanpeene a réuni 28% des votes. Elle est suivie par Philippe Fait (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mary Bonvoisin (Les Républicains) qui décrochent dans l'ordre 24% et 15% des voix. Le taux d'abstention s'élève à 52% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 799 non-votants. Le résultat final de la législative à l'échelle de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais dépendra des choix des électeurs des 163 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Hesdin : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 233 habitants d'Hesdin seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 36,1% des suffrages au premier tour à Hesdin. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,4% et 13,8% des voix. Le choix des habitants d'Hesdin était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,9% des suffrages), laissant ainsi à Emmanuel Macron 46,2% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?