Résultat des législatives 2024 à Berck : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Berck : enjeux locaux et perspectives électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Berck foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 298 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 849 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (40,64%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 254 personnes (1,89%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 313 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,63%, synonyme d'une situation économique tendue. Berck manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.