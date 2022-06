Résultat des législatives à Hinges - Election 2022 (62232) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Hinges

Le résultat des élections législatives 2022 à Hinges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Hinges. À Hinges, les 1920 citoyens inscrits dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais ont penché pour la candidature Rassemblement National. Caroline Parmentier a rassemblé 27% des suffrages au sein de la commune. Elle devance Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent 26% et 14% des suffrages. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours évoluer si les électeurs des 31 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux d'Hinges. Le niveau de l'abstention représente 42% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour la 9ème circonscription du Pas-de-Calais (soit 804 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hinges Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 27,16% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 26,42% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 13,76% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 8,72% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 9,91% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 1,28% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 2,29% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 5,69% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 1,74% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 1,01% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,73% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,73% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,37% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,18% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Hinges Taux de participation 48,15% 58,13% Taux d'abstention 51,85% 41,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,45% Nombre de votants 38 578 1 116

Législatives 2022 à Hinges : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Hinges (62232) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel prétendant préféreront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33,88% des voix au premier tour à Hinges. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31,92% et 12,25% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour avec 51,72% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48,28% des suffrages exprimés lors des résultats. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?