Résultat des législatives à Huisseau-sur-Cosson : l'élection 2024 en direct

12:08 - Huisseau-sur-Cosson : étude du taux d'abstention aux élections législatives

La participation sera l'une des clés des législatives 2024 à Huisseau-sur-Cosson. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 783 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,98% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,86% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,75% au premier tour et seulement 52,38% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?