Résultat des législatives 2024 à Saint-Claude-de-Diray (41350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Saint-Claude-de-Diray ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votes du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les urnes. Or le Front populaire était absent lors des législatives dimanche dernier à Saint-Claude-de-Diray. C'est un ticket Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 42,1 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Saint-Claude-de-Diray il y a une semaine Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Claude-de-Diray entre le score du parti en 2022 (27,73%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,1%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme qu'aux européennes, ce qui suppose un report de voix favorable.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Claude-de-Diray, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,73% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,12% pour Marc Fesneau (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (56,41%). Marc Fesneau remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Marine Bardet (Rassemblement National) déjà en avance avec 42,1% à Saint-Claude-de-Diray aux législatives A en croire les projections finales diffusées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République garderaient une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 42,1% des votes, Marine Bardet (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Claude-de-Diray, dimanche 30 juin pour le 1er tour des législatives. Marc Fesneau (Ensemble pour la République) récupérait 31,78%. De son côté, Reda Belkadi (Divers gauche) glanait 11,99% des électeurs. Marine Bardet était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher dans son ensemble, avec cette fois 35,22%, devant Marc Fesneau avec 34,56% et Reda Belkadi avec 15,35%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Saint-Claude-de-Diray ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, 76,8% des électeurs de Saint-Claude-de-Diray se sont déplacés lors du 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 12 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 64,19% des personnes en capacité de voter à Saint-Claude-de-Diray avaient effectivement participé à l'élection, contre un taux de participation de 60% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Claude-de-Diray lors du second tour des législatives ? La participation constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, dimanche, 23,2% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,66% au premier tour et 51,55% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,19% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 19,82% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Claude-de-Diray.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Claude-de-Diray Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde manche des élections législatives à Saint-Claude-de-Diray comme partout ailleurs. Avec une population de 1 780 habitants répartis dans 880 logements, cette ville présente une densité de 192 hab/km². Ses 75 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,82% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 898,73 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Claude-de-Diray, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.