En direct

19:40 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Huisseau-sur-Cosson ? Dans les 2 bureaux de vote d'Huisseau-sur-Cosson, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 15,75% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,27% et 1,03% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 6,3% du côté des électeurs de gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Huisseau-sur-Cosson ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Huisseau-sur-Cosson dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 28,94% des voix à Huisseau-sur-Cosson, à la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 26,45% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,75% (contre 22%).

14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Huisseau-sur-Cosson ? L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Huisseau-sur-Cosson. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix des matières premières seraient susceptibles de faire le jeu du camp de l'abstention à Huisseau-sur-Cosson (41350). Au deuxième tour de la présidentielle, 20,98% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,86% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Huisseau-sur-Cosson va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? L'observation des précédents scrutins est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 51,23% au premier tour dans la commune à Huisseau-sur-Cosson. Le taux de participation était de 44,67% pour le second tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.