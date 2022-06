Résultat de la législative à Indre : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Indre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives à Indre Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 11 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription d'Indre, pas de panique. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Indre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Indre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Olivier Terrien Divers extrême gauche Véronique Jarry Rassemblement National Gildas Perrot Régionaliste Hélène Dolidon Divers extrême gauche Ségolène Amiot Nouvelle union populaire écologique et sociale Ophélie Guéguen Ecologistes Benjamin Duprat Droite souverainiste Gwenvaël Duret Régionaliste Anne-France Brunet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thibault Fauchait Reconquête ! Sophie Van Goethem Les Républicains

Législatives 2022 à Indre : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 34% des votes au premier tour à Indre, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ex-banquier d'affaires et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 26% et 13% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 75% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25% des votes. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Comme partout dans l'Hexagone, les 4 082 électeurs d'Indre (Loire-Atlantique) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.