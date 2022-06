Résultat de la législative à Istres : en direct

17:06 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Istres ?

Les tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Istres. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité a vu son résultat chuter tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Istres, Marine Le Pen figurait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 33,51% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,51%. On trouvait plus loin, avec 18,74%, Emmanuel Macron et enfin, à 8,99%, Éric Zemmour.