Résultat des législatives 2024 à Saint-Chamas : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Chamas : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la ville de Saint-Chamas, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,66%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,43%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (84,55%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 131 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,45%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,07%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Chamas mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,24% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.