Résultat des législatives 2024 à Fos-sur-Mer : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Fos-sur-Mer : enjeux locaux et perspectives électorales

À Fos-sur-Mer, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,67%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (62,08%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2485,12 €/mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 118 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,64%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,95%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fos-sur-Mer mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,61% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.