Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Crau : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Saint-Martin-de-Crau ? À Saint-Martin-de-Crau, l'abstention est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Martin-de-Crau était de 32,21%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 10 503 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,62% étaient restées chez elles. L'abstention était de 23,65% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,07% au premier tour et 53,43% au second tour.

17:29 - Élections à Saint-Martin-de-Crau : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Saint-Martin-de-Crau peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,04% et une densité de population de 63 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 643 euros par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 949 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,27%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,2%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-de-Crau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.