Résultat de la législative à Janville-en-Beauce : 2e tour en direct

Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 19,72% à Janville-en-Beauce avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant à la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Janville-en-Beauce ont pourtant apporté 15,15% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour le premier round de la législative. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir dans les trois premiers.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Janville-en-Beauce ?

Grâce à 37,12% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Janville-en-Beauce le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 25,63% et 15,15% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.