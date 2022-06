Résultat de la législative à Jonchery-sur-Vesle : 2e tour en direct

18:42 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Jonchery-sur-Vesle il y a sept jours

Les votants de Jonchery-sur-Vesle avaient offert 16,89% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le dimanche 12 juin, pour le 1er round des législatives 2022. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,32%, 5,15%, 1,55% et 1,29% en avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 21,31% du côté des électeurs de gauche.