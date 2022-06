Résultat des législatives à Juvignac - Election 2022 (34990) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Juvignac

Le résultat des élections législatives 2022 à Juvignac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Le résultat de l' élection législative 2022 à Juvignac est dorénavant officiel. Les 8272 habitants de Juvignac votant dans la 8ème circonscription de l'Hérault se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du premier tour des élections législatives 2022. Le niveau de l'abstention représente 55% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 4 517 non-votants. Jean-François Audrin a ainsi raflé 29% des votes au sein de la ville. Il précède Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Cédric Delapierre (Rassemblement National) qui reçoivent 28% et 21% des suffrages. Les électeurs des 14 autres communes de la 8ème circonscription de l'Hérault voteront-ils comme ceux de Juvignac ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Juvignac Sylvain Carriere Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,35% 27,92% Cédric Delapierre Rassemblement National 24,92% 20,52% Jean-François Audrin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,28% 29,47% Franck Sylvestre Reconquête ! 5,18% 6,35% Olivier Andrieu Divers gauche 4,46% 4,42% Nathalie Lefeuvre-Roumanos Les Républicains 3,65% 4,34% Jean-Baptiste Roger Ecologistes 2,59% 2,52% Marie-France Britto Divers droite 1,38% 1,03% Colette Viallard Droite souverainiste 1,37% 1,17% Elsa Cesari Ecologistes 1,20% 1,03% Stanislas Thiry Divers centre 1,09% 0,84% Thomas Garnier Divers extrême gauche 0,54% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Juvignac Taux de participation 46,56% 45,39% Taux d'abstention 53,44% 54,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,40% Nombre de votants 43 941 3 755

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Juvignac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Pour la Nupes, les 25,89% de Mélenchon à Juvignac font saliver Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Juvignac. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,42% et 2,09% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 32,4% à Juvignac pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Juvignac ? À Juvignac, Jean-Luc Mélenchon achevait la course en pôle position de la dernière présidentielle avec 25,89% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,43%, puis, avec 21,24%, Marine Le Pen et enfin, à 9,02%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront certainement la situation et donc le résultat des législatives à Juvignac dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des législatives 2022 à Juvignac À Juvignac, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera le niveau d'abstention. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles serait de nature à tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Juvignac. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,8% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Juvignac au premier tour des élections législatives 2022 ? Au fil des dernières élections, les 11 465 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 61,9% au premier tour au sein de Juvignac, à comparer avec une abstention de 53,84% pour le deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Juvignac pour ces législatives Les résultats des législatives 2022 à Juvignac devraient être donnés dans la foulée de la fermeture des 8 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait arriver dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Juvignac : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 26% des voix au premier tour à Juvignac, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 25% et 21% des voix. Les résultats nationaux avaient toutefois commandé aux habitants de Juvignac de se trouver un nouveau candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 60% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 40% des voix. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Juvignac (34990) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France.