En direct

19:04 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Juvisy-sur-Orge ? Avec un score de 36,33% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Juvisy-sur-Orge. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,65% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 43,46% à Juvisy-sur-Orge pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Juvisy-sur-Orge ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Juvisy-sur-Orge. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à Juvisy-sur-Orge, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête de la dernière élection avec 36,33% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,03%. Suivaient, avec 12,27%, Marine Le Pen et enfin, à 6,36%, Valérie Pécresse.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Juvisy-sur-Orge ? À Juvisy-sur-Orge, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient en effet tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Juvisy-sur-Orge. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 69,28% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 75,21% au premier tour, ce qui représentait 6 968 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Juvisy-sur-Orge, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément important Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté généralement les habitants de cette agglomération lors des scrutins antérieurs ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 9 380 personnes en âge de voter à Juvisy-sur-Orge, 54,71% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,31% pour le second tour.