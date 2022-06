Résultat des législatives à l'Étrat - Election 2022 (42580) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à l'Étrat. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les électeurs de la 3ème circonscription de la Loire habitant à l'Étrat. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 54% (1 170 votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Loire peut encore évoluer si les électeurs des 30 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de l'Étrat. Emmanuel Mandon a engrangé 31% des suffrages. Angelina La Marca (Rassemblement National) récupère 20% des voix. A la troisième position, Vincent Bony (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 15% des votes.

Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 2 105 personnes en capacité de participer à une élection à l'Étrat avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 51,69%). Le taux de participation était de 48,36% pour le tour deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.

Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif à l'Étrat. Le conflit armé russo-ukrainien est notamment capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à l'Étrat (42580). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,41% au premier tour, ce qui représentait 1 756 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

A la dernière présidentielle, à l' Étrat, Emmanuel Macron terminait en pôle position avec 34,51% des voix, devant Marine Le Pen à 22,31%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 11,91% et Éric Zemmour à 10,28%. Les indications nationales des derniers jours viendront certainement modifier la donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

Les habitants de l'Étrat avaient donné 11,91% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,94% et 1,51% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 18,36% à l'Étrat pour ce premier tour.

