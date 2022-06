Résultat de la législative à l'Hermitage : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à l'Hermitage dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de l'Hermitage sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de l'Hermitage. En direct 18:07 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à l'Hermitage La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 36,03% à l'Hermitage avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 34,97% des suffrages à l' Hermitage il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même offert la deuxième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à l'Hermitage ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à l'Hermitage. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 36,39% des votes dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round des législatives. Elle a coiffé au poteau les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent 34,97% et 12,99% des voix. 13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à l'Hermitage aux législatives ? L'observation des consultations politiques passées permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention représentait 50,24% des votants de l'Hermitage au premier tour. Le taux d'abstention était de 38,59% au deuxième round. Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - C'est parti pour les élections législatives à l'Hermitage ! Au cas où vous doutez encore des prétendants finalistes de ce 2e volet dans la circonscription de l'Hermitage, restez calme. Les 3 bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à l'Hermitage - 2e tour

Le second tour des élections législatives à l'Hermitage aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Mickaël Bouloux Nouvelle union populaire écologique et sociale Florian Bachelier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à l'Hermitage - 1er tour

Carte des votes du premier tour à l'Hermitage

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix L'Hermitage Mickaël Bouloux (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,72% 34,97% Florian Bachelier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,26% 36,39% Marianne Looten Rassemblement National 6,87% 12,99% Rodolphe Llavori Divers gauche 4,18% 4,49% Régis Barbié de Préaudeau Reconquête ! 2,86% 2,07% Maël Tournade Les Républicains 2,20% 2,24% Joël Le Gall Régionaliste 1,75% 1,42% Guillaume Gomez Ecologistes 1,12% 0,77% Jean-Pierre Nicolas Droite souverainiste 1,07% 1,89% Fabrice Lucas Divers extrême gauche 0,75% 1,42% Karol Dolu Régionaliste 0,55% 0,65% Sébastien Allix Divers gauche 0,29% 0,30% Kamel Elahiar Divers 0,22% 0,18% Marvin Leroux Divers extrême gauche 0,17% 0,24% Participation au scrutin Circonscription L'Hermitage Taux de participation 55,31% 53,55% Taux d'abstention 44,69% 46,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 2,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,52% Nombre de votants 50 331 1 742

Législatives 2022 à l'Hermitage : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à l'Hermitage (35) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34,89% des voix au premier tour à l'Hermitage, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et la présidente du RN avaient obtenu 20,60% et 15,35% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de l'Hermitage grâce à 73,00% des votes, laissant ainsi 27,00% des suffrages à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?