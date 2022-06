Résultat des législatives à l'Hermitage - Election 2022 (35590) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à l'Hermitage

Le résultat des élections législatives 2022 à l'Hermitage est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de la législative à l'Hermitage a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du 1er tour des élections législatives 2022, les citoyens de l'Hermitage enregistrés dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention s'établit à 46% des habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, ce qui représente 1 511 non-votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription découlera de la conduite des électeurs des 8 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la commune, Florian Bachelier a engrangé 36% des suffrages. Mickaël Bouloux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marianne Looten (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 35% et 13% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix L'Hermitage Mickaël Bouloux Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,72% 34,97% Florian Bachelier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,26% 36,39% Marianne Looten Rassemblement National 6,87% 12,99% Rodolphe Llavori Divers gauche 4,18% 4,49% Régis Barbié de Préaudeau Reconquête ! 2,86% 2,07% Maël Tournade Les Républicains 2,20% 2,24% Joël Le Gall Régionaliste 1,75% 1,42% Guillaume Gomez Ecologistes 1,12% 0,77% Jean-Pierre Nicolas Droite souverainiste 1,07% 1,89% Fabrice Lucas Divers extrême gauche 0,75% 1,42% Karol Dolu Régionaliste 0,55% 0,65% Sébastien Allix Divers gauche 0,29% 0,30% Kamel Elahiar Divers 0,22% 0,18% Marvin Leroux Divers extrême gauche 0,17% 0,24% Participation au scrutin Circonscription L'Hermitage Taux de participation 55,31% 53,55% Taux d'abstention 44,69% 46,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 2,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,52% Nombre de votants 50 331 1 742

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Hermitage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à l'Hermitage ? Les inscrits de l'Hermitage avaient livré 20,6% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 8,52% et 4,08% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 33,2% à l'Hermitage pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À l' Hermitage, des sondages aussi justes qu'en France ? Avec 34,89% des votes exprimés, au 1er tour à l' Hermitage, Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 20,6%, devançant Marine Le Pen à 15,35% et Yannick Jadot à 8,52%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement bouleverser ces équilibres et donc le résultat des législatives à l' Hermitage ce dimanche. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à l'Hermitage ? L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à l'Hermitage. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix du gaz et de l'essence sont par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de l'Hermitage à se désintéresser du scrutin. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 19,64% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,66% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - L'abstention à l'Hermitage va-t-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 2 944 personnes en âge de participer à une élection à l'Hermitage s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 61,41%), contre un taux de participation de 49,76% pour le deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives à l'Hermitage Bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce premier tour des législatives à l'Hermitage, jusqu'à la révélation des résultats. On compte 14 candidats dans la circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à l'Hermitage : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à l'Hermitage (35) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34,89% des voix au premier tour à l'Hermitage, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et la présidente du RN avaient obtenu 20,60% et 15,35% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de l'Hermitage grâce à 73,00% des votes, laissant ainsi 27,00% des suffrages à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?