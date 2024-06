Résultat des législatives à la Bâtie-Neuve : l'élection 2024 en direct

12:06 - Election à la Bâtie-Neuve : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Au fil des scrutins électoraux précédents, les 2 666 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières européennes, 40,08% des inscrits sur les listes électorales de la Bâtie-Neuve (Hautes-Alpes) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 42,48% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,77% au premier tour et seulement 50,97% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à la Bâtie-Neuve ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.