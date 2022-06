Résultat de la législative à la Bâtie-Neuve : en direct

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Bâtie-Neuve sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à la Bâtie-Neuve ? 11 candidats ont postulé dans l'unique circonscription de la Bâtie-Neuve ce 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidats dans la moyenne du reste du pays. Les 1955 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re manche.

Résultat des élections législatives 2022 à la Bâtie-Neuve

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Bâtie-Neuve comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Hautes-Alpes

Tête de liste Liste Christine Gamerre Ecologistes Michel Philippo Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascale Boyer Ensemble ! (Majorité présidentielle) Fabienne Pratali Ecologistes Camille Herbaut Droite souverainiste Patricia Hours Reconquête ! Roland Scaramozzino Ecologistes Lise Recotillet Régionaliste Eric Sarlin Rassemblement National Kevin Para Les Républicains Véronique Buisson Divers extrême gauche

Législatives 2022 à la Bâtie-Neuve : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 29% des votes au premier tour à la Bâtie-Neuve, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 19% des votes. Le choix des électeurs de la Bâtie-Neuve était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 50% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Les habitants de la Bâtie-Neuve (Hautes-Alpes) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.