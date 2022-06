En direct

19:26 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à la Chapelle-Launay ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à la Chapelle-Launay comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait cumulé 21,97% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,34% et 2,55% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 31,86% à la Chapelle-Launay pour ces légilsatives.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour La Chapelle-Launay ? Avec 30,48% des votes, au premier round à la Chapelle-Launay, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 21,97%, surclassant Marine Le Pen à 19,62% et Yannick Jadot à 7,34%. Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront certainement ce tableau lors des législatives à la Chapelle-Launay ce dimanche. Or la majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à la Chapelle-Launay demeure l'abstention Le niveau de participation sera indéniablement l'un des facteurs clés des élections législatives à la Chapelle-Launay. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, 19,73% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,6% au premier tour. L'inflation et ses retombées sur le moral des Français seraient par exemple capables d'éloigner les habitants de la Chapelle-Launay des bureaux de vote.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à la Chapelle-Launay au premier tour des législatives ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 50,62% au premier tour des électeurs de la Chapelle-Launay, à comparer avec une abstention de 44,82% pour le second round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.