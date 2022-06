Résultat de la législative à la Colle-sur-Loup : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Colle-sur-Loup sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À la Colle-sur-Loup, des sondages tout aussi pertinents ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à la Colle-sur-Loup dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 28,46% des votes exprimés, à la Colle-sur-Loup cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote au dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,05%, devant Éric Zemmour à 15,2% et Jean-Luc Mélenchon à 13,28%. 14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à la Colle-sur-Loup La participation sera sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif à la Colle-sur-Loup. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,86% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,42% au premier tour. L'inflation serait par exemple en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à la Colle-sur-Loup (06480). 11:30 - À la Colle-sur-Loup quels étaient les chiffres de l'abstention à la Colle-sur-Loup en 2017 ? Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 46,91% des électeurs de la Colle-sur-Loup avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 40,97% au round numéro deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à la Colle-sur-Loup ? Pour ces élections législatives de 2022 à la Colle-sur-Loup, les 7 bureaux de vote (de Salle de La Rose de Mai à Ecole Pierre Teisseire B) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Colle-sur-Loup comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Danièle Bartoli Divers extrême gauche Laurence Trastour-Isnart Les Républicains Philippe Touzeau-Menoni Divers centre Nicole Mazzella Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Louvez Droite souverainiste Jean-Bernard Mion Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Robiony Ecologistes Bryan Masson Rassemblement National Pierre Piacentini Ecologistes Guillaume Julien Ecologistes Denis Cieslik Reconquête !

Législatives 2022 à la Colle-sur-Loup : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28.46% des voix au premier tour à la Colle-sur-Loup, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ex-parlementaire européenne et Éric Zemmour avaient obtenu 23.05% et 15.20% des suffrages. Le choix des habitants de la Colle-sur-Loup était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (53.99% des voix), laissant ainsi 46.01% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il compter sur cette agglomération pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les habitants de la Colle-sur-Loup (06) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.