Résultat de la législative à la Couture-Boussey : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Couture-Boussey sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Couture-Boussey. En direct 18:13 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée sur la 3e marche à la Couture-Boussey dimanche dernier Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À la Couture-Boussey, son candidat avait atteint 19,15% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,13%, 3,53%, 0,67% et 1,6% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement viser 19,93% à la Couture-Boussey pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - À la Couture-Boussey, la candidature Rassemblement National plébiscitée La candidature Rassemblement National a obtenu 32,71% des suffrages dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des législatives. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent respectivement 25,53% et 19,15% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - À la Couture-Boussey, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste la participation Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au second tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Au cours des précédents scrutins, les 2348 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Lors des dernières législatives, parmi les 1676 inscrits sur les listes électorales à la Couture-Boussey, 43,74% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 37,29% au second tour. 10:30 - Les élections sont sur les rails à la Couture-Boussey ! Les paramètres clés des législatives 2022 Ces élections législatives sont donc relancées à la Couture-Boussey, avec le 2e épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes qui s'affrontent pour devenir député. Les 1678 inscrits de la Couture-Boussey ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à la Couture-Boussey - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Couture-Boussey aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Eure

Tête de liste Liste Christine Loir Rassemblement National Séverine Gipson Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à la Couture-Boussey - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Couture-Boussey

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Eure

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Couture-Boussey Christine Loir (Ballotage) Rassemblement National 29,89% 32,71% Séverine Gipson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,74% 25,53% Christophe Ancelin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,22% 19,15% Christophe Alory Les Républicains 8,13% 6,38% Valérie Poirson Reconquête ! 4,39% 4,79% Véronique Allo Ecologistes 3,74% 3,59% Anne Mansouret Divers gauche 2,09% 1,33% Catherine Hélayel Ecologistes 1,64% 2,79% Fabrice Monnier Droite souverainiste 1,52% 1,73% Nicolas Miguet Divers extrême droite 1,32% 0,40% Anne Ducamp Divers extrême gauche 1,32% 1,60% Participation au scrutin Circonscription La Couture-Boussey Taux de participation 46,64% 45,19% Taux d'abstention 53,36% 54,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65% 1,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,39% Nombre de votants 40 480 765

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à la Couture-Boussey. Au sein de la 1ère circonscription de l'Eure, les 1693 habitants de la Couture-Boussey ont désigné la candidature Rassemblement National. La participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Eure atteint 45%, ce qui représente 765 votants. Dans la localité, Christine Loir a effectivement rassemblé 33% des suffrages. Elle arrive devant Séverine Gipson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christophe Ancelin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 26% et 19% des voix. Reste encore à déterminer si les citoyens des 106 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de la Couture-Boussey.

Législatives 2022 à la Couture-Boussey : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 348 habitants de la Couture-Boussey (27) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat désigneront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36% des voix au premier tour à la Couture-Boussey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de la Couture-Boussey avec 56% des suffrages, cédant par conséquent 44% des votes à Emmanuel Macron. Les habitants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?